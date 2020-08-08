Kopenhag Zanka’ya talip oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Zanka’ya talip oldu

Kopenhag Zanka’ya talip oldu

'nin kadroda düşünmediği 'ya talip oldu. ekibinin, maaşında indirime gitmesi halinde 30 yaşındaki eski oyuncusunu renklerine bağlayacağı belirtildi.

'nin kadroda düşünmediği 'ya talip oldu. ekibinin, maaşında indirime gitmesi halinde 30 yaşındaki eski oyuncusunu renklerine bağlayacağı belirtildi. Zajc'ı ve İtalyan ekipleri isterken, Jailson'la Arap takımları ilgileniyor.
  1. 8.8.2020
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