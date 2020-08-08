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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Potada start verildi

Potada start verildi

, hazırlıklarına başladı. ve 'nda yapılan ilk antrenmanda başkan vekili , takımı yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe Beko, hazırlıklarına başladı. ve 'nda yapılan ilk antrenmanda başkan vekili , takımı yalnız bırakmadı. Yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yokluğunda asistan koçlar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, henüz takıma dahil olmayan yeni transferlerden Lorenzo Brown ile Edgaras Ulanovas da yer almadı. Kokoskov bugün takımın başındaki yerini alacak. Sarı-lacivertliler, Ulanovas ve Brown'un da katılımıyla, önümüzdeki hafta yapılacak kampında çalışmalarını tam kadro sürdürecek.
  1. 8.8.2020
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