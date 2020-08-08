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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Aidiyet duygusu!

Aidiyet duygusu!

'nin yeni , takıma aidiyet duygusunu geri getireceklerini söyledi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Bulut, "Ülkemize baktığımızda aidiyet duygusu biraz geride kaldı. Onu aşılamak gerekiyor" dedi.

'nin yeni , takıma aidiyet duygusunu geri getireceklerini söyledi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Bulut, "Ülkemize baktığımızda aidiyet duygusu biraz geride kaldı. Onu aşılamak gerekiyor. 30 sene önce farklıydı. O forma sevgisi, sahaya çıktığınız zaman taraftarın isteğini verebilme daha ön plandaydı. Futbolcularla bu konuda toplantılar yapacağız. İnşallah bu sene o aidiyet duygusunu sahaya geri getirip birlikte başarıya yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 8.8.2020
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