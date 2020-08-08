Bu sistem yürümez - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Bu sistem yürümez

Bu sistem yürümez

Bu sistem yürümez

Başkanı , harcama limitlerini bir kez daha eleştirdi. Fenerbahçe Üniversitesi'ni ziyaretinde konuşan Koç, bu sistemin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Başkanı , harcama limitlerini bir kez daha eleştirdi. Fenerbahçe Üniversitesi'ni ziyaretinde konuşan Koç, bu sistemin sürdürülebilir olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: * Türk futbolu batakta. Deniz bitti tarifini hak eden durumdayız.* Bizim 64 milyondan bir sezonda 18 milyona düşmemiz bekleniyor. Bunun için bırakın transferi, elimizdeki oyuncuları göndermemiz lazım. * Bankalar Birliği ile anlaşmadık. Bunu istemediğimiz için değil, yapamayacağız için istemedik. * 5 senede bu borç dönmez. Ancak 2-3 sene ana para faizsiz, 10 yıllık yapılandırma olursa bu iş döner. * Bir bankacı olsam Fenerbahçe'yi pamuklara sarardım. * Bu iş 1900 liralık transferlere insanları iter, gerekirse biz de yaparız. * 2 sene sonra diğer kulüpler de yaygara çıkaracaklar. * Pazartesi diğer kulüplerle toplantı yapacağız.

VEDAT'A RESMİ TEKLİF YOK!..
Ali Koç, Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriç için henüz resmi bir teklif almadıklarını açıkladı. İtalyan ekibinin görüşmeleri şimdilik menajerler ve kulüp avukatları aracılığıyla yürüttüğü belirtiliyor. Prensip anlaşmasına varılmasının ardından Fenerbahçe'ye resmi teklif yazısı gönderilecek. Ali Koç, sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamanın ise zamanı gelince yapacaklarını kaydetti.

  1. 8.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu sistem yürümez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA