Bu sistem yürümez

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, harcama limitlerini bir kez daha eleştirdi. Fenerbahçe Üniversitesi'ni ziyaretinde konuşan Koç, bu sistemin sürdürülebilir olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: * Türk futbolu batakta. Deniz bitti tarifini hak eden durumdayız.* Bizim 64 milyondan bir sezonda 18 milyona düşmemiz bekleniyor. Bunun için bırakın transferi, elimizdeki oyuncuları göndermemiz lazım. * Bankalar Birliği ile anlaşmadık. Bunu istemediğimiz için değil, yapamayacağız için istemedik. * 5 senede bu borç dönmez. Ancak 2-3 sene ana para faizsiz, 10 yıllık yapılandırma olursa bu iş döner. * Bir bankacı olsam Fenerbahçe'yi pamuklara sarardım. * Bu iş 1900 liralık transferlere insanları iter, gerekirse biz de yaparız. * 2 sene sonra diğer kulüpler de yaygara çıkaracaklar. * Pazartesi diğer kulüplerle toplantı yapacağız.

VEDAT'A RESMİ TEKLİF YOK!..

Ali Koç, Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriç için henüz resmi bir teklif almadıklarını açıkladı. İtalyan ekibinin görüşmeleri şimdilik menajerler ve kulüp avukatları aracılığıyla yürüttüğü belirtiliyor. Prensip anlaşmasına varılmasının ardından Fenerbahçe'ye resmi teklif yazısı gönderilecek. Ali Koç, sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamanın ise zamanı gelince yapacaklarını kaydetti.