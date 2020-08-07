Lazio rakam yeniledi! İşte Vedat Muriqi için yapılan yeni teklif - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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rakam yeniledi! İşte için yapılan yeni teklif

Lazio rakam yeniledi! İşte Vedat Muriqi için yapılan yeni teklif

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren 'de transferde gaza bastı ve 4 ismi resmen açıkladı. - görüşmesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi için yaptığı teklifi 18 milyon Euro'ya çıkarttığı öne sürüldü. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

İtalya Serie A ekiplerinden 'nun Fenerbahçeli için yaptığı teklifi yeniledi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; daha önce 'ye 15 milyon Euro + 3 milyon Euro bonuslarla öneren Lazio, bonussuz teklifini 18 milyon Euro'ya çıkardı.

Fenerbahçe ise 15+3 cevabına karşılık olarak 25 milyon Euro bonservis istediğini iletmişti.

Lazio'nun bu ısrarında Muriqi'nin 26 yaşında olması, tekrar satılabilir olması ve tecrübesinin yüksek olmasının etkili olduğu gösterildi.

YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A
Vedat Muriqi'nin satılması durumunda bonservisinin yüzde 15'i ise eski takımı 'a gidecek.

17 GOL 7 ASİST
Bu sezon Fenerbahçe'de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. 'de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.

Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor...

Son Dakika Transfer Haberi | Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için yeni teklif! - Spor Haberi

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 10:08
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