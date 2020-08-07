Lazio rakam yeniledi! İşte Vedat Muriqi için yapılan yeni teklif
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde gaza bastı ve 4 ismi resmen açıkladı. Lazio - Vedat Muriqi görüşmesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi için yaptığı teklifi 18 milyon Euro'ya çıkarttığı öne sürüldü. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi için yaptığı teklifi yeniledi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; daha önce Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro + 3 milyon Euro bonuslarla öneren Lazio, bonussuz teklifini 18 milyon Euro'ya çıkardı.
Fenerbahçe ise 15+3 cevabına karşılık olarak 25 milyon Euro bonservis istediğini iletmişti.
Lazio'nun bu ısrarında Muriqi'nin 26 yaşında olması, tekrar satılabilir olması ve tecrübesinin yüksek olmasının etkili olduğu gösterildi.
YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A
Vedat Muriqi'nin satılması durumunda bonservisinin yüzde 15'i ise eski takımı Çaykur Rizespor'a gidecek.
17 GOL 7 ASİST
Bu sezon Fenerbahçe'de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. Süper Lig'de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.
Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor...
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 10:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lazio rakam yeniledi! İşte Vedat Muriqi için yapılan yeni teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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