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07 Ağustos 2020, Cuma
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Max Kruse Union Berlin’de

Salgın döneminde ile yollarını alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayıran ülkesine döndü.

Salgın döneminde ile yollarını alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayıran ülkesine döndü. 32 yaşındaki hücum futbolcusu eski kulübe Bremen yerine Bundesliga ekibi 'e transfer oldu.
  1. 7.8.2020
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