"Fenerbahçe isterse alır"

Fenerbahçe, ilk transferini duyurdu. Sivas'tan ayrılan Mert Hakan Yandaş, çubuklu formayı giydi. 26 yaşındaki orta sahayla 4 yıllık anlaşıldı. Bu transferle ezeli rakip Galatasaray'a da tarihi bir çalım atılırken, "F.Bahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubukluyu giyer" denildi. Sarı-kırmızılımlar prensipte anlaştığı futbolcuyla imzalamayınca sarı-lacivertliler işi bitirdi. Sivas'a bonservis ödenmeyecek ama Mert Hakan'a imza parası olarak tam 10 milyon TL verilecek. Yıllık 12 milyon TL'den 4 sezonda toplam 48 milyon TL de maaş yatırılacak.

37 MAÇTA 10 GOL, 5 ASİST YAPTI

Futbola Bursa'da Oyak Renault altyapısında başlayan Mert Hakan Yandaş, Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 ve Menemen'de top koşturdu. Alt liglerde gösterdiği çıkışla Sivasspor'un dikkatini çeken 26 yaşındaki yıldız, 2017'de Yiğidolar'a geldi. Geçen sezon Sivas'ta 37 maça çıkan Mert Hakan 10 gol atıp, 5 asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Orta sahanın merkezinde ve 10 numara bölgesinde görev yapan yıldız futbolcu, sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden olmuştu.

12'YLE TANITILDI 8 NUMARA GİYECEK

Fenerbahçe, bu sezon yeni transferlerin tamamının 12 numaralı formayla tanıtılacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler, taraftarlara teşekkür etmek için bu yola başvuracağını belirtirken, "TFF'nin belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla Mert Hakan Yandaş, 12 numaralı formayla poz verdi" denildi. Yıldız futbolcunun 8 numaralı formayı giyeceği öğrenildi

Haklıyız kazanacağız Mert Hakan, Emre Belözoğlu'nun kendisine bir video gönderdiğini ve bundan çok etkilendiğini de ifade etti: "Emre ağabey bu süreçte bana video klip atmıştı. Oradaki beste çok hoşuma gitmişti. 'Fenerbahçe söyleyecek son sözü. Haklıyız kazanacağız.' Emre ağabeyin görüşleri beni etkiledi. Kendisine ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

YENİ İMZA YENİ FORMA

Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği 'Çubuklu' formasını yeni transferleriyle tanıttı. Mert Hakan, formayı çok beğendiğini söylerken, "Yeni sezon formasının ilk kez benimle tanıtılması ayrıca bir gurur kaynağı oldu" şeklinde konuştu.

AHLAKLI KULÜBE GELDİM

Mert Hakan Yandaş, transferi açıklandıktan sonra FB TV'ye konuştu. Yıldız futbolcu çok mutlu olduğunu vurgularken, "Gerçekten çok mutluyum çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir camiada istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Lefter'in başının üzerinde taşıdığı, Can Bartu'nun, Rıdvan Dilmen'in Selçuk Yula'nın giydiği formayı taşımak benim için büyük bir gurur ve ayrıcalık. Fenerbahçe'nin parçası olmak eşsiz bir duygu. Her zaman söylediğim gibi Emre ağabeyi idol olarak gördüm. Transferimde büyük payı var" dedi.

Transfer sürecine değinen Mert Hakan, "Sancılı oldu ama hiçbir yerde konuşmadım. Bu süreçte konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı insanların yanına geldim. Erol hocamızın 3 senedir inanılmaz bir çıkışı var. Fenerbahçe ile özleşmiş birisi. Onunla büyük başarılara imza atacağız. Bu şerefli formaya layık olmaya çalışacağım. Gol sevinçleri yaşayıp, kupalar kazanacağız" diye konuştu.