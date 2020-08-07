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07 Ağustos 2020, Cuma
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Muriç’e iddiası

Muriç’e Lazio iddiası

'nin yıldız golcüsü için İtalyan ekibi 'nun 15 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

Vedat Muriç için F.Bahçe'ye 'nun 15 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi. Sarı Kanarya'nın ise 20 milyon euro istediği teklifi reddettiği bildirildi.
  1. 7.8.2020
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