Novak Fenerbahçe'de

Fenerbahçe yeni sezonun 4. transferini Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak ile yaptı. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için, "Çekyalı savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Filip Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

TOPA DOKUNMAYI ÖZLEDİM

Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen Çekyalı futbolcu, "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Futboldan uzak kaldık. Statlar boştu. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Futbola odaklıyım. Futbolu çok özledim. Topa dokunmayı özledim. Sezonun başlaması için gün sayıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burası büyük bir camia" dedi.

'BEKLENTİLERİM VAR'

FBTV'ye konuşan Novak, "Pandemiden dolayı futboldan uzak kaldık. F.Bahçe formasıyla çok büyük beklentilerim var. İstanbul'da oynayacağım için heyecanlı ve mutluyum" dedi.