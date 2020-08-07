Novak Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Filip Novak'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Çekyalı futbolcu, "Kulüpte çok büyük beklentilerim var. Gün sayıyorum” diye konuştu.
Fenerbahçe yeni sezonun 4. transferini Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak ile yaptı. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için, "Çekyalı savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Filip Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" açıklamasında bulundu.
TOPA DOKUNMAYI ÖZLEDİM
Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen Çekyalı futbolcu, "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Futboldan uzak kaldık. Statlar boştu. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Futbola odaklıyım. Futbolu çok özledim. Topa dokunmayı özledim. Sezonun başlaması için gün sayıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burası büyük bir camia" dedi.
'BEKLENTİLERİM VAR'
FBTV'ye konuşan Novak, "Pandemiden dolayı futboldan uzak kaldık. F.Bahçe formasıyla çok büyük beklentilerim var. İstanbul'da oynayacağım için heyecanlı ve mutluyum" dedi.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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