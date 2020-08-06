Fenerbahçe büyük çıkmazda! 2 tane Vedat satsa da yetmiyor
Vergiler dahil edildiğinde Fenerbahçe’nin mevcut futbolcu ve teknik heyet maliyeti 462 milyon lirayı buluyor. Harcama limiti ise sadece 177 milyon lira olacak. Sarı-lacivertliler aradaki bu farkı futbolcu satışı ile kapatsa bile transferler için yeni kaynak yaratmak zorunda... Yönetimin krizi nasıl aşacağı merak konusu.
TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine büyük tepki gösteren Fenerbahçe'de tablo tahmin edilenden çok daha kötü... Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler'in sözleşmesi devam eden futbolculara yeni sezonda ödeyeceği maaş 31.9 milyon Euro seviyesinde. Bu rakama takımdan ayrılan Kruse de dahil. Alman yıldızla ilgili konu FIFA'ya taşındığı için maaş ödemesi devam edecek. Yeni teknik direktör Erol Bulut ve yardımcılarının da toplam maliyetinin 2.5 milyon Euro olması bekleniyor.
Yüzde 60'lık vergi de dahil edildiğinde Sarı-lacivertli takımın yönetime yeni sezondaki yükü 55 milyon Euro (462 milyon lira) olacak. Harcama limiti ise sadece 177 milyon lira.
Yönetim aradaki 34 milyon Euro'luk farkı futbolcu satışı ile kapatsa bile yeni transfer yapabilmek için ek kaynak gerekecek. Bu kıskaçtan nasıl çıkılacağı büyük merakla bekleniyor.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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