Mert Hakan'dan sonra 2 imza daha! Emre Belözoğlu ikna etti
Yeni sezon yapılanması kapsamında takımın başına Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe transfer taarruzuna başladı. Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transferlerini de bitirdi.
Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. TRT Spor'un haberine göre, Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleme imzalayan Fenerbahçe'de hedef Gökhan Gönül ve Caner Erkin.
GÖKHAN GÖNÜL İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan eski yıldızı Gökhan Gönül ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
EMRE BELÖZOĞLU CANER'İ İKNA ETTİ!
Öte yandan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Yönetim, bugün Caner'in menajeri Batur Altıparmak ile konuşup görüşme günü belirleyecek.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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