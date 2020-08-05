Mert Hakan'dan sonra 2 imza daha! Emre Belözoğlu ikna etti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan'dan sonra 2 imza daha! Belözoğlu ikna etti

Mert Hakan'dan sonra 2 imza daha! ikna etti

Mert Hakan'dan sonra 2 imza daha! Emre Belözoğlu ikna etti

yapılanması kapsamında takımın başına 'dan ayrılan 'u getiren taarruzuna başladı. ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, eski yıldızları ve 'in transferlerini de bitirdi.

Teknik direktörlüğe 'u getiren için çalışmalarına hız verdi. Spor'un haberine göre, ile 4 yıllık sözleme imzalayan Fenerbahçe'de hedef ve .

GÖKHAN GÖNÜL İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA
Fenerbahçe, 'tan ayrılma kararı alan eski yıldızı Gökhan Gönül ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

EMRE BELÖZOĞLU CANER'İ İKNA ETTİ!
Öte yandan sarı lacivertlilerde , Caner Erkin'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Yönetim, bugün Caner'in menajeri Batur Altıparmak ile konuşup görüşme günü belirleyecek.


  1. 06.08.2020
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