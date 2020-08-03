Comolli koruma istedi!

Fenerbahçe'den kovulduktan sonra Toulouse'a başkan olan Damien Comolli, sosyal medya üzerinden aldığı ölüm tehditleri sonrası polise başvurarak koruma talep etti. Comolli'nin can güvenliğinden endişe etmeye başladığı belirtildi. Ligue 2'ye düşen Toulouse'da teknik direktör Casanova da ölüm tehditleri aldığı için polise başvurmuş ve 15 yaşındaki bir taraftar gözaltına alınıp, salıverilmişti.