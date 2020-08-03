Comolli koruma istedi!
Daha önce Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürüten Damien Comolli, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri alması nedeniyle polise başvurarak koruma talep etti.
Fenerbahçe'den kovulduktan sonra Toulouse'a başkan olan Damien Comolli, sosyal medya üzerinden aldığı ölüm tehditleri sonrası polise başvurarak koruma talep etti. Comolli'nin can güvenliğinden endişe etmeye başladığı belirtildi. Ligue 2'ye düşen Toulouse'da teknik direktör Casanova da ölüm tehditleri aldığı için polise başvurmuş ve 15 yaşındaki bir taraftar gözaltına alınıp, salıverilmişti.
- 3.8.2020
- Fatih Terim'den forvet için sürpriz tercih! Gelecek sezon Galatasaray'da...
- Galatasaray yönetiminden çok kritik hamle! Tam 60 milyon...
- Fenerbahçe'den transferde takas bombası! Alper Potuk ve Erol Bulut...
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi
- Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Comolli koruma istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.