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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Comolli koruma istedi!

Comolli koruma istedi!

Daha önce 'de sportif direktörlük görevini yürüten , üzerinden ölüm tehditleri alması nedeniyle polise başvurarak koruma talep etti.

'den kovulduktan sonra 'a başkan olan , üzerinden aldığı ölüm tehditleri sonrası polise başvurarak koruma talep etti. Comolli'nin can güvenliğinden endişe etmeye başladığı belirtildi. Ligue 2'ye düşen Toulouse'da teknik direktör Casanova da ölüm tehditleri aldığı için polise başvurmuş ve 15 yaşındaki bir taraftar gözaltına alınıp, salıverilmişti.

  1. 3.8.2020
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