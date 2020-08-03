"Aziz Yıldırım da 3. senesinde şampiyon oldu"

Kanarya'nın eski kaptanı Ümit Özat, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda doğru planlama ile yarışa ortak olacağını savundu: "Fenerbahçe'nin taraftarı 2 puandır, 1 puanı da oyuncular sahada alacaktır. Ali Koç geçmişten ders aldıklarını ifade etti. Aziz Başkan da başkanlığının 3. senesinde şampiyon olmuştu. Fenerbahçe küllerinden yeniden doğacaktır."