"Aziz Yıldırım da 3. senesinde şampiyon oldu"
Fenerbahçe'de daha önce kaptanlık görevini üstlenmiş efsane isimlerden Ümit Özat, sarı-lacivertlilerin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Özat açıklamasında "Aziz Başkan da başkanlığının 3. senesinde şampiyon olmuştu" dedi.
Kanarya'nın eski kaptanı Ümit Özat, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda doğru planlama ile yarışa ortak olacağını savundu: "Fenerbahçe'nin taraftarı 2 puandır, 1 puanı da oyuncular sahada alacaktır. Ali Koç geçmişten ders aldıklarını ifade etti. Aziz Başkan da başkanlığının 3. senesinde şampiyon olmuştu. Fenerbahçe küllerinden yeniden doğacaktır."
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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