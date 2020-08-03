"Aziz Yıldırım da 3. senesinde şampiyon oldu" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe "Aziz Yıldırım da 3. senesinde şampiyon oldu"

" da 3. senesinde şampiyon oldu"

"Aziz Yıldırım da 3. senesinde şampiyon oldu"

'de daha önce kaptanlık görevini üstlenmiş efsane isimlerden , sarı-lacivertlilerin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Özat açıklamasında "Aziz Başkan da başkanlığının 3. senesinde şampiyon olmuştu" dedi.

Kanarya'nın eski kaptanı , sarı-lacivertlilerin yeni sezonda doğru planlama ile yarışa ortak olacağını savundu: "'nin taraftarı 2 puandır, 1 puanı da oyuncular sahada alacaktır. geçmişten ders aldıklarını ifade etti. Aziz Başkan da başkanlığının 3. senesinde şampiyon olmuştu. Fenerbahçe küllerinden yeniden doğacaktır."

  1. 3.8.2020
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