Hasan Ali ortada kaldı! Fenerbahçe...

2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım ortada kaldı… Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, transferde önceliği sarı-lacivertlilere verdi. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe oyuncuya 1+1 yıllık teklifte bulunurken yıllık 400 bin Euro önerdi. Milli sol bek, teklifin 2+1 yıla çıkması ve ücretin de yükseltilmesi için diğer görüşmeleri ağırdan aldı. Ancak Fenerbahçe'den beklediği karşılığı göremedi.

BONUSLAR HARİÇ 750 BİN EURO VERMİŞTİ

YENI sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu geniş tutmak isteyen Başakşehir, Hasan Ali için yıllık bonuslar hariç 750 bin Euro önerdi. Ancak tecrübeli oyuncu önceliği Fenerbahçe'ye verip turuncu-lacivertlileri bekletince eldeki tekliften de oldu. Başakşehir yönetimi, sol bek Clichy'nin arkasında yedek olarak bekleyebilecek başka bir ismi düşünmeye geçti.

"YURT İÇİ VE DIŞI TEKLİFLERE BAKIYORUZ"

HASAN Ali Kaldırım'ın menajerliğini yapan eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan konuyla ilgili olarak, "Oyuncumuz şu an tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldızın yeni sezonda nerede forma giyeceği merak konusu.