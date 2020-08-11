Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Alpaslan Öztürk savaşı! Teklifler açıklandı
TFF'nin belirlediği yabancı kuralı 1 sene esnetilmiş olsa da, Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezonları düşünerek transferde yerli isimlere ayrı bir önem veriyor. Savunmanın ortasına takviye yapmayı amaçlayan iki ezeli rakip, Alpaslan Öztürk'ün transferinde karşı karşıya geldi. Oyuncunun menajeri iki kulüpten de teklifler olduğunu açıkladı.
Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı isim üzerinde birleşti. Stopere yerli bir takviye yapmayı amaçlayan iki takım, Göztepe ile başarılı bir sezonu geride bırakan Alpaslan Öztürk'ün peşine düştü.
27 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak edilirken menajerinden flaş açıklamalar geldi.
"TEKLİFLER VAR"
Ajansspor'a konuşan Alpaslan Öztürk'ün menajeri Ömer Kızılkoca, "3-4 aylık süreçte yazılı ve görsel basında Alpaslan Öztürk'ün transferi hakkında haberler var. Alpaslan'ın Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor. Alpaslan için Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den gelen teklifler var." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'A TRANSFER İÇİN GELMEDİ"
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Alpaslan'ın görüştüğünü ifade eden Kızılkoca, "Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Alpaslan ile konuştu ve gelen tekliflerin olduğunu söyledi. Alpaslan'ın şu anda belirsizlikten dolayı kafası biraz karışık. Alpaslan, Belçika'dan İstanbul aktarmalı ailesinin yanına Bodrum'a geçti. Transfer için İstanbul'a gelmedi." dedi.
Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğan Alpaslan Öztürk futbola İngiltere'nin Birmingham City kulübünün altyapısında başladı. Oradan da Belçika'nın Beerschot AC takımının altyapısına girdi. Beerschot'tan Belçika'nın güçlü ekiplerinden Standard Liège'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu 2014 yılında Kasımpaşa'ya kiralandı. Türkiye Ümit Milli Takımında da forma giyen Alpaslan, bir sezon sonra da Eskişehirspor'a kiralık gitti.
Ocak 2017 devre arası transfer döneminde Standard Liege'den ayrılarak Elazığspor'a imza attı. Elazığspor'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Alpaslan 29 maçta 8 gol atarken 2 de asist yaptı.
- 11.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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