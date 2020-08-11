Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Alpaslan Öztürk savaşı! Teklifler açıklandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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ve 'ın savaşı! Teklifler açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Alpaslan Öztürk savaşı! Teklifler açıklandı

'nin belirlediği yabancı kuralı 1 sene esnetilmiş olsa da, ve gelecek sezonları düşünerek transferde yerli isimlere ayrı bir önem veriyor. Savunmanın ortasına takviye yapmayı amaçlayan iki ezeli rakip, 'ün transferinde karşı karşıya geldi. Oyuncunun menajeri iki kulüpten de teklifler olduğunu açıkladı.

Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden devleri ve , aynı isim üzerinde birleşti. Stopere yerli bir takviye yapmayı amaçlayan iki takım, ile başarılı bir sezonu geride bırakan 'ün peşine düştü.

27 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak edilirken menajerinden flaş açıklamalar geldi.

"TEKLİFLER VAR"
Ajansspor'a konuşan Alpaslan Öztürk'ün menajeri Ömer Kızılkoca, "3-4 aylık süreçte yazılı ve görsel basında Alpaslan Öztürk'ün transferi hakkında haberler var. Alpaslan'ın Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor. Alpaslan için Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den gelen teklifler var." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A TRANSFER İÇİN GELMEDİ"
Göztepe Başkanı ile Alpaslan'ın görüştüğünü ifade eden Kızılkoca, "Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Alpaslan ile konuştu ve gelen tekliflerin olduğunu söyledi. Alpaslan'ın şu anda belirsizlikten dolayı kafası biraz karışık. Alpaslan, 'dan aktarmalı ailesinin yanına 'a geçti. için İstanbul'a gelmedi." dedi.

Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğan Alpaslan Öztürk futbola 'nin Birmingham City kulübünün altyapısında başladı. Oradan da Belçika'nın Beerschot AC takımının altyapısına girdi. Beerschot'tan Belçika'nın güçlü ekiplerinden Standard Liège'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu 2014 yılında 'ya kiralandı. Türkiye da forma giyen Alpaslan, bir sezon sonra da 'a kiralık gitti.

Ocak 2017 devre arası transfer döneminde Standard Liege'den ayrılarak 'a imza attı. Elazığspor'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Alpaslan 29 maçta 8 gol atarken 2 de asist yaptı.


  1. 11.08.2020
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