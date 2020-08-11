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Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Sinan Gümüş gündeme gelmişti. Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da olan yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararı verdi. Sinan Gümüş ile ilgili son gelişmelere fotomac.com.tr ulaştı... (KEMAL TAMTÜRK / ÖZEL HABER)

11 Ağustos 2020 Salı 18:24 Güncelleme: 11.08.2020 18:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





