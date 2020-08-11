Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...

Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Sinan Gümüş gündeme gelmişti. Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da olan yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararı verdi. Sinan Gümüş ile ilgili son gelişmelere fotomac.com.tr ulaştı... (KEMAL TAMTÜRK / ÖZEL HABER)
11 Ağustos 2020 Salı 18:24 Güncelleme: 11.08.2020 18:24
Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok isim ile görüşmelerini sürdürüyor.

Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...

Kanarya'da gündeme sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Sinan Gümüş gelmişti.

Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...

Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da olan yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi.

Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...

ÖNCELİK GENOA

Avrupa'da oynama hayaline tam olarak ulaşamayan 26 yaşındaki futbolcu önceliğini Genoa'dan yana kullanacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA