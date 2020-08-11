Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Sinan Gümüş gündeme gelmişti. Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da olan yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararı verdi. Sinan Gümüş ile ilgili son gelişmelere fotomac.com.tr ulaştı... (KEMAL TAMTÜRK / ÖZEL HABER)
11 Ağustos 2020 Salı 18:24
Güncelleme: 11.08.2020 18:24
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Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini açıklamıştı.
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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok isim ile görüşmelerini sürdürüyor.
Kanarya'da gündeme sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Sinan Gümüş gelmişti.
Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da olan yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi.
ÖNCELİK GENOA
Avrupa'da oynama hayaline tam olarak ulaşamayan 26 yaşındaki futbolcu önceliğini Genoa'dan yana kullanacak.