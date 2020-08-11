Mustafa Cengiz açıkladı! "4 futbolcu bizi çok yoruyor"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Dört futbolcu bizi çok yoruyor. Diğer bütün 30'a aşkın futbolcular sağ olsunlar feragat name imzaladı. Dördü imzalamadı, canları sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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