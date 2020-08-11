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11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Flaş iddia! "Fenerbahçe kısa süre içinde açıklayacak"

için sürpriz iddiası: geliyor!

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası: Mauricio Lemos geliyor!

'de son dakika haberi... Gelecek sezon savunma bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerin, La Liga 2 ekibi Las Palmas forması giyen Uruguaylı savunmacı transferini bitirdiği iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. La Provincia'da yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, 'u etti.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Miguel Angel Ramirez, bu sabah basına yaptığı açıklamada bir oyuncunun satışını duyurdu ve bu ismin Mauricio Lemos olduğu belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE...
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Lemos transferini önümüzdeki birkaç saat içinde açıklayacağı iddia edildi.

Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Mauricio Lemos, takımına 1 gollük katkı sağladı.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 17:38
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