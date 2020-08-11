Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası: Mauricio Lemos geliyor!
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon savunma bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerin, La Liga 2 ekibi Las Palmas forması giyen Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos transferini bitirdiği iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. La Provincia'da yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, Mauricio Lemos'u transfer etti.
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Miguel Angel Ramirez, bu sabah basına yaptığı açıklamada bir oyuncunun satışını duyurdu ve bu ismin Mauricio Lemos olduğu belirtildi.
KISA SÜRE İÇİNDE...
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Lemos transferini önümüzdeki birkaç saat içinde açıklayacağı iddia edildi.
Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Mauricio Lemos, takımına 1 gollük katkı sağladı.
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 17:38
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