Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası

Süper Lig'de sezonun bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmışken, bu sezon taraftarlarını üzen iki ekip olan Fenerbahçe ve Galatasaray birçok transfer sezonunda olduğu gibi bir kez daha karşı karşıya geldi. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...