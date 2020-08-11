Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası

Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası

Süper Lig'de sezonun bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmışken, bu sezon taraftarlarını üzen iki ekip olan Fenerbahçe ve Galatasaray birçok transfer sezonunda olduğu gibi bir kez daha karşı karşıya geldi. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...

11 Ağustos 2020 Salı 15:05 Güncelleme: 11.08.2020 15:05
Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu sonrası girişimlerini hızlandırmış ve birçok ismi kadrosuna katmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası

Özellikle ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer sezonunun hareketli kulüpleri olarak göze çarparken, Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Hakan transferinin ardından birçok isim için transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası

İki ekipte bu sezon beklentilerin altında bir performans gösterirken, Fenerbahçe ligi 53 puanla 7., Galatasaray ise 56 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki dev kulüp transfer çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi tranferinde yaşanan transfer rekabeti, bu sezon da Mert Hakan Yandaş transferinde yaşanmıştı.

Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası

Bu transferde de gülen taraf Fenerbahçe olmayı başarırken, sarı-kırmızılılar ezeli rakibinden Ali Kaan Güneren transferi ile rövanşı almak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA