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Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası
Süper Lig'de sezonun bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmışken, bu sezon taraftarlarını üzen iki ekip olan Fenerbahçe ve Galatasaray birçok transfer sezonunda olduğu gibi bir kez daha karşı karşıya geldi. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...
11 Ağustos 2020 Salı 15:05
Güncelleme: 11.08.2020 15:05
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu sonrası girişimlerini hızlandırmış ve birçok ismi kadrosuna katmıştı.
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Özellikle ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer sezonunun hareketli kulüpleri olarak göze çarparken, Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Hakan transferinin ardından birçok isim için transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor.
İki ekipte bu sezon beklentilerin altında bir performans gösterirken, Fenerbahçe ligi 53 puanla 7., Galatasaray ise 56 puanla 6. sırada tamamlamıştı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki dev kulüp transfer çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi tranferinde yaşanan transfer rekabeti, bu sezon da Mert Hakan Yandaş transferinde yaşanmıştı.
Bu transferde de gülen taraf Fenerbahçe olmayı başarırken, sarı-kırmızılılar ezeli rakibinden Ali Kaan Güneren transferi ile rövanşı almak istiyor.