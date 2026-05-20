Samsun atakta

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, gözünü Galatasaray'a dikti. Kırmızı-beyazlılar, Cimbom'un savunma oyuncuları Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı radarına aldı. Ajansspor'da yer alan habere göre; 4 futbolcusuyla yollarını ayıran Karadeniz ekibi, henüz resmi bir teklifte bulunmadı ancak önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı öğrenildi.

KONTRATLARININ SON YILINDALAR

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoper Nelsson, İtalya Serie A'dan düşen Hellas Verona'ya kiralanmıştı. 27 yaşındaki stoper, İtalyan ekibinde forma giydiği 37 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Devre arasında Başakşehir'e kiralanan 23 yaşındaki Kazımcan ise toplamda 24 maçta boy gösterdi ve 4 asist katkısı sağladı. İki futbolcunun da kontratı 2027'de bitiyor.