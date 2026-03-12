CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Haydi Samsun'um

Haydi Samsun'um

Samsunsporumuz, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya’dan R.Vallecano’yu saat 20.45’te ağırlayacak. Tarihi maç, TRT 1'de

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Haydi Samsun'um

Samsunsporumuz, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak tarihi karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Samsunsporumuzda tek hedef, ilk maçta rakibini yenerek 19 Mart'ta İspanya'daki rövanşa avantajlı skorla gitmek. Temsilcimizde UEFA listesine eklenmeyen Tavsan ve Yalçın Kayan'ın dışında sakatlıkları süren Assoumou ile Bedirhan Çetin yok. İspanya LaLiga'da 5 maçtır yenilmeyen Madrid ekibi ise 31 puanla 13. sırada yer alıyor.

VARSA YOKSA GALİBİYET

Samsunsporumuz'un Başkanı Yüksel Yıldırım, bugün R.Vallecano'yu yenerek Madrid'e avantajlı gitmek istediklerini söyledi. Yıldırım, "Avrupa'da devamlılık için Türkiye Kupası da bizim için çok önemli" dedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mouandilmadji, Holse.

Rayo Vallecano: Batalla, Ratui, Lejeune, Mendy, Pacha, Valentin, Gumbau, Akhomach, Palazon, Perez, De Frutos.

