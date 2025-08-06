Lech Poznan - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yyaınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lech Poznan - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Lech Poznan ile Kızılyıldız 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Alman hakem Tobias Stieler'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lech Poznan - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lech Poznan - Kızılyıldız MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lech Poznan - Kızılyıldız maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Tobias Stieler'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Mark Borsch yapacak. Dördüncü hakem Matthias Jöllenbeck, VAR Christian Dingert, AVAR hakemi koltuğunda ise Johann Pfeifer görev alacak.