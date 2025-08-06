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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lech Poznan - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yyaınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lech Poznan - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yyaınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Lech Poznan ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Stadion Poznan'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lech Poznan - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 10:43 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 10:51
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Lech Poznan - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yyaınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lech Poznan - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Lech Poznan ile Kızılyıldız 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Alman hakem Tobias Stieler'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lech Poznan - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lech Poznan - Kızılyıldız MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lech Poznan - Kızılyıldız maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Tobias Stieler'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Mark Borsch yapacak. Dördüncü hakem Matthias Jöllenbeck, VAR Christian Dingert, AVAR hakemi koltuğunda ise Johann Pfeifer görev alacak.

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