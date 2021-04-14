Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Ozan Kabak'lı Liverpool Devler Ligi'ne veda etti

- : 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET | 'lı Liverpool Devler Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında , sahasında 'i konuk etti. Karşılaşma 0-0 berabere bitti. İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi, ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekip ise Devler Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:53 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:54
Liverpool - Real Madrid: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Ozan Kabak'lı Liverpool Devler Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında , sahasında 'i konuk etti. Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi, ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekip ise Devler Ligi'ne veda etti.

OZAN 60'DA ÇIKTI

Liverpool'da milli futbolcumuz , 60. dakikada oyundan çıkarak yerini 'ya bıraktı.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Liverpool: , Alexander-Arnold, , Ozan Kabak, , , , Wijnaldum, , , Salah

Real Madrid: Courtois, Valverde, , Militao, , Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius Jr

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