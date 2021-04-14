Liverpool - Real Madrid: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Ozan Kabak'lı Liverpool Devler Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşma 0-0 berabere bitti.
İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi, ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekip ise Devler Ligi'ne veda etti.
OZAN 60'DA ÇIKTI
Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak, 60. dakikada oyundan çıkarak yerini Diogo Jota'ya bıraktı.
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Firmino, Salah
Real Madrid: Courtois, Valverde, Nacho, Militao, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius Jr