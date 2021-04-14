Borussia Dortmund Manchester City 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaştı. Signal Iduna Park'da oynanan mücadelede İspanyol hakem Carlos Del Cerro düdük çaldı. İlk maçı 2-1 kazanan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ikinci maçta da rakibini aynı skorla devirdi. Penaltıdan Mahrez ve Foden'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Guardiola'nın öğrencileri yarı final biletini kaptı.

GENÇ BELLINGHAM DEVLER LİGİ'NDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI!

Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki genç yıldız adayı Bellingham, ilk Şampiyonlar Ligi golünü çeyrek finalde, Manchester City'e karşı attı.

CITY'NİN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ PSG!

Borussia Dortmund'u iki maçta da mağlup ederek tur atlayan Manchester City, yarı finalde Paris Saint Germain ile mücadele edecek.