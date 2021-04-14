Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Manchester City 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final rövanşında ile karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 2-1 kazanan , rövanşta da rakibini aynı skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri penaltıdan Mahrez ve Foden kaydetti. Dortmund'un tek golü Bellingham'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:52 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:59
Borussia Dortmund Manchester City 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

çeyrek final rövanş mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. 'da oynanan mücadelede İspanyol hakem düdük çaldı. İlk maçı 2-1 kazanan ekibi Manchester City ikinci maçta da rakibini aynı skorla devirdi. Penaltıdan Mahrez ve Foden'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden 'nın öğrencileri yarı final biletini kaptı.

GENÇ BELLINGHAM DEVLER LİGİ'NDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI!
Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki genç yıldız adayı Bellingham, ilk Şampiyonlar Ligi golünü çeyrek finalde, Manchester City'e karşı attı.

CITY'NİN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ PSG!
Borussia Dortmund'u iki maçta da mağlup ederek tur atlayan Manchester City, yarı finalde ile mücadele edecek.

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