Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İnter’e evinde şok!

’e evinde şok!

İtalyanlar, ’la golsüz berabere kaldı ve grupta sonuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:32 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
İnter’e evinde şok!

Şampiyonlar Ligi'nde sezona büyük ümitlerle giren , büyük bir hüsran yaşadı. B Grubu'ndaki son maçta evinde 'la karşılaşan İtayanlar, 0-0'lık beraberlikle grupta son sırada kaldı. 6 puana yükselen İnter, geçen sezon olduğu gibi bu yılı da erken kapattı. ekibi ise 8 puanla yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. İnter Conte, "Shakhtar ile oynadığımız iki maçta da gol atamadığımıza inanamıyorum. VAR ve hakemler konusunda da şanslı değildik. Gruptan çıkma arzumuzun düşük olduğuna katılmıyorum. Oyuncularım elinden geleni yaptı fakat olmadı" ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN