İnter’e evinde şok!

Şampiyonlar Ligi'nde sezona büyük ümitlerle giren İnter, büyük bir hüsran yaşadı. B Grubu'ndaki son maçta evinde Shakhtar'la karşılaşan İtayanlar, 0-0'lık beraberlikle grupta son sırada kaldı. 6 puana yükselen İnter, geçen sezon olduğu gibi bu yılı da erken kapattı. Ukrayna ekibi ise 8 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. İnter Teknik Direktörü Conte, "Shakhtar ile oynadığımız iki maçta da gol atamadığımıza inanamıyorum. VAR ve hakemler konusunda da şanslı değildik. Gruptan çıkma arzumuzun düşük olduğuna katılmıyorum. Oyuncularım elinden geleni yaptı fakat olmadı" ifadelerini kullandı.