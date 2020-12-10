Inter Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! İşte Conte ve Handanovic'ten açıklama

İtalya Serie A devi Inter, büyük bir şok yaşadı ve UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

Maç sonrası Teknik Direktör Antonio Conte ile kaleci Handanovic, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Conte'nin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;

"Shakhtar ile oynadığımız iki maçta da gol atamadığımıza inanamıyorum. Şampiyonlar Ligi boyunca VAR ve hakemler konusunda şanslı değildik. Gruptan çıkmak arzumuzun düşük olduğuna katılmıyorum. Oyuncularım elinden geleni yaptı ama olmadı."

"GRUPTAN ÇIKMAYI HAK ETMEDİK"



Kaledi Handanovic ise şu sözleri aktardı;

"Real Madrid, Shakhtar Donetsk ve Mönchengladbach'ın olduğu gruptan çıkmayı hak edecek maçlar çıkarmadık, bu gerçek. Bu turnuvaya hazır değildik. Ağlayacak vaktimiz yok Serie A ve İtalya Kupası'na odaklanmak zorundayız"