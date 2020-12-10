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Inter 'ne veda etti! İşte Conte ve Handanovic'ten açıklama

UEFA 'nde İtalyan ekibi Inter, bulunduğu grupta sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Inter, evinde oynadığı maçta 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maç sonrası ve kaleci Handanovic, Inter'ın Şampiyonlar Ligi'nde veda etmesiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 09:25
Inter Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! İşte Conte ve Handanovic'ten açıklama

İtalya Serie A devi Inter, büyük bir şok yaşadı ve UEFA B Grubu'nda sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

Maç sonrası ile kaleci Handanovic, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Conte'nin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;

"Shakhtar ile oynadığımız iki maçta da gol atamadığımıza inanamıyorum. Şampiyonlar Ligi boyunca VAR ve hakemler konusunda şanslı değildik. Gruptan çıkmak arzumuzun düşük olduğuna katılmıyorum. Oyuncularım elinden geleni yaptı ama olmadı."

"GRUPTAN ÇIKMAYI HAK ETMEDİK"

Kaledi Handanovic ise şu sözleri aktardı;

"Real Madrid, Shakhtar Donetsk ve Mönchengladbach'ın olduğu gruptan çıkmayı hak edecek maçlar çıkarmadık, bu gerçek. Bu turnuvaya hazır değildik. Ağlayacak vaktimiz yok Serie A ve İtalya Kupası'na odaklanmak zorundayız"

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