Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak
BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Sane, Moting, Müller
PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean