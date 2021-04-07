Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında 'i konuk edecek. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:59 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 12:01
Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. 'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak

BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Sane, Moting, Müller

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean

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