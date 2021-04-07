Porto-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Porto ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Porto-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTO-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto-Chelsea maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

PORTO-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Grujic, Corona, Otavio, Diaz, Marega

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Chilwell, Mount, Ziyech, Havertz