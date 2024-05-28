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La Liga'da sezonun oyuncusu Jude Bellingham seçildi

Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham, İspanya La Liga'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 21:56
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La Liga'da sezonun oyuncusu Jude Bellingham seçildi

2023-2024 sezonu başında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu. 20 yaşındaki orta saha, 28 maçta forma giyerken 19 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Bellingham, ilk sezonunda La Liga şampiyonluğunun yanı sıra, İspanya Süper Kupa'yı da kazandı. 20 yaşındaki futbolcu, 1 Haziran Cumartesi günü de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

Bellingham, La Liga'da 'sezonun en iyi oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Bellingham ödülünü, takım arkadaşları, antrenörü ve kulüp personeline ithaf ettiğini açıkladı.

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