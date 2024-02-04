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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira'dan galibiyet yorumu!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de Adana Demirspor'u 2-1 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, "Mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 16:35
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira'dan galibiyet yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Portekizli teknik adam, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Vieira, "Güçlü bir rakibe karşı mücadele ettik. Maça iyi başladık. İlk yarıda 2 gol bulduk. Son dakikalarda değerlendirmediğimiz bir pozisyon var. Soyunma odasına 3-0 üstün gidebilirdik. İkinci yarıda Adana Demirspor baskılı başlayarak oyunda dengeyi kurmak istedi. Geçiş oyununa döndük. Üstünlüğü korumak adına çok çalıştık. Mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

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