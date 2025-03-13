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Haberler NBA Alperen Şengün'den şut kaçırmadan 20 sayı! | NBA'de günün sonuçları

Alperen Şengün'den şut kaçırmadan 20 sayı! | NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Phoenix Suns'ı 111-104 mağlup etti. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 sayı ve 7 asist üretti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 11:04
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Alperen Şengün'den şut kaçırmadan 20 sayı! | NBA'de günün sonuçları

NBA'de 9 maç yapıldı. Batı Konferansı ekibi Timberwolves, oyuncusu Anthony Edwards'ın 29 sayı, 6 asistlik performansıyla kazanarak üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Julius Randle, Minnessota'ya 25 sayılık katkı yaparken, ev sahibi Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in 34 sayıyla oynadı.

Nuggets, 42 galibiyet, 24 yenilgi ile 3. sırada bulunurken, Timberwolves 38 galibiyet 29 yenilgi ile Batı Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 20 SAYI, 7 ASİST

Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Phoenix Suns'ı 111-104 yendi.

Ev sahibi Houston'da Jalen Green 29 sayı kaydederken, Alperen, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 20 sayı, 7 asistlik katkı yaptı. Bradley Beal, konuk ekip Phoenix adına 25 sayı kaydetti.

Houston 41 galibiyet ve 25 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunurken, Suns 30 galibiyet ve 36 mağlubiyet ile 11. sırada bulunuyor.

SONUÇLAR:

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 118-105

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 112-118

Atalanta Hawks-Charlotte Hornets: 123-110

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 126-116

Memphis Grizllies-Utah Jazz: 122-115

Houston Rockets-Phoenix Suns: 111-104

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 104-119

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 113-114 (Uzatmalarda)

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 95-115

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