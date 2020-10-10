Los Angeles Lakers 108–111 Miami Heat | MAÇ SONUCU

NBA finallerinde beşinci maç geride kaldı. Son anlarının büyük çekişmeye sahne olduğu mücadelede kazanan taraf 111-108'lik skorla Miami Heat oldu. Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat'e galibiyeti getiren isim 35 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle Jimmy Butler oldu. Los Angeles Lakers'ta ise LeBron James'in 40 sayı, 13 ribaund ve 7 asistlik oyunu şampiyonluk için yeterli olmadı.

Miami Heat'de galibiyetin diğer önemli ismi ise 26 sayıyla oynayan Duncan Robinson oldu. Lakers cephesinin bir diğer süper yıldızı Anthony Davis de mücadeleyi, 28 sayı 12 ribaund ve 3 asist ile noktaladı.

4 galibiyet ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride bu maç sonrası skor 3-2'ye geldi. Eşleşmenin altıncı maçı pazarı pazartesiye bağlayan gece 02:30'da oynanacak. Batı Konferansı şampiyonu Lakers, bu maçı kazanması halinde seriyi 4-2'ye getirecek ve NBA'deki 17. şampiyonluğunu ilan edecek. Miami Heat ise kazanarak seriyi son maça taşımak istiyor.