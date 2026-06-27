Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş paylaşım! "Hakkınızı helal edin"

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl aradan sonra katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaratarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Milliler, ABD karşılaşması sonrası Türkiye'ye dönerken, kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Hakan Çalhanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor.

Bu günlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık.

Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Ve bugün, bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum.

Biliyorum… Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes, bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum.

Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz.

Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir.

Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla "Bu ülkenin evladıyım." diyorum.

Bu kutsal bayrak bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti.

Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikayemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek, bize inanan herkese yeniden umut olmak ve çocuklarımıza hak ettikleri gururu yaşatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."