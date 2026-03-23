CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Montella farkı

Ay-Yıldızlılar, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 22 resmi maçta 14 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 4 yenilgi gördü

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
A Milli Takım 26 Mart Perşembe Günü 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı konuk etmeye hazırlanırken, son dönemlerde alınan başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde önemli işlere imzasını atan Ay-Yıldızlılar, başarılı bir dönemden geçiyor. İlk maçına 12 Ekim 2023 yılında Hırvatistan deplasmanında çıkan ve 1-0'lık zaferle Türkiye kariyerine başlayan Montella, şimdi de Romanya'yı gözüne kestirdi.

ROMANYA İLE İLK KEZ

Milli Takım'ın başında bugüne kadar 22 resmi maçta görev alan Vincenzo Montella ile 14 galibiyet elde etmeyi başardı. Ay-Yıldızlılar 4 beraberlik görürken sahadan da 4 defa yenilgi ile ayrıldı. 7 kez de hazırlık maçlarında takımın başında görev yapan İtalyan çalıştırıcı zaman zaman eleştirilse de iyi bir jenerasyon yaratıp skorları da beraberinde getirdi. 19 farklı ülkeye karşı rakip olan Montella yönetimindeki Türkiye, Romanya ile 2017'den sonra ilk kez rakip olacak.

ROMANYA'YA KARŞI 14-5 GERİDEYİZ

2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda şansımızı sürdürmek için perşembe günü Romanya mutlaka yenmemiz gerekiyor. Daha önce tarihinde Romanya ile 26 kez rakip olan milliler sadece 5 galibiyet elde edebildi. Romanya 14 kez kazanırken, 7 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Resmi maçlarda ise Romanya'nın galibiyetlerde 6-3 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç ise berabere bitti.

DÖRDE KATLADIK

Romanya mücadelesi öncesinde Ay-Yıldızlılar büyük favori olarak gösterilirken, takım değerleri de aradaki farkı gözler önüne seriyor. Milli Takım'ın takım değeri 460 milyon euro olarak dikkat çekerken, Romanya'nın toplam takım değeri ise 103 milyonda kaldı. İki takım arasında 4 katı aşan bir fark bulunuyor.

PORTEKİZ, HOLLANDA VE İSPANYA'YA YENİLDİ

Vincenzo Montella yönetiminde beklediğimiz maçların çoğundan istediğimiz skorlarla ayrılmayı başardık. İtalyan çalıştırıcı dönemindeki 4 yenilginin üçü, Avrupa futbolunun önemli ülkeleri karşısında oldu. Ayyıldızlılar, Hollanda, İspanya ve Portekiz'e yenilirken, tek sürpriz mağlubiyet ise Karadağ önünde yaşandı.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'lı R. Madrid evinde A. Madrid'i devirdi! Arda'lı R. Madrid evinde A. Madrid'i devirdi! 00:58
Hakan döndü Inter berabere kaldı! Hakan döndü Inter berabere kaldı! 00:58
Hakan döndü Inter berabere kaldı! Hakan döndü Inter berabere kaldı! 00:41
Osimhen, İstanbul'dan takım satın alacak! Osimhen, İstanbul'dan takım satın alacak! 00:05
Mourinho'dan flaş Talisca itirafı! Mourinho'dan flaş Talisca itirafı! 00:05
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor 00:05
Daha Eski
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 00:05
Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü... Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü... 00:05
Sneijder'den Liverpool'a sert tepki! Sneijder'den Liverpool'a sert tepki! 00:05
Fransa'da Sidiki Cherif tartışması! Fransa'da Sidiki Cherif tartışması! 00:05
G.Saray'a Noa Lang müjdesi! G.Saray'a Noa Lang müjdesi! 00:05
Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı" Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı" 00:05