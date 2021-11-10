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A Milli Takım'da eksik idman! Abdülkadir Ömür...

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım'da Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılarda Abdülkadir Ömür, tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:57
A Milli Takım'da eksik idman! Abdülkadir Ömür...

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 13 Kasım'da oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki günün ikinci çalışması teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde saat 17.00'de başladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman kondisyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Cebelitarık maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkadir Ömür, tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.


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