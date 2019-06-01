Şenol Güneş Lucescu'yu solladı
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Lucescu'yu solladı

Şenol Güneş Lucescu'yu solladı

yönetiminde 3’te 3 yapan ay-yıldızlı ekip, hem hücumda hem de savunmada gösterdikleri performansla ’lu karnelerinin üzerine çıkmayı başardı...

A Milli Takım'da Lucescu'dan kulübeyi teslim alan teknik patron üçte üç ile yoluna devam ederken, istatistiklerde de Rumen hocanın üzerine çıktı. Güneş'in takımın başında olduğu 3 maçta toplam 8 gol atan ay-yıldızlı ekip, ortalama yüzde 54 topla oynayıp, 11 şut, 6 isabetli şut atıp 451 isabetli pas yaptı ve yüzde 84,3'lük pas başarı yüzdesi yakaladı. ile çıktığı son üç maçı ise gol atamadan 2 yenilgi, 1 beraberlikle tamamlayan milliler, bu mücadelelerde ise yüzde 52 topla oynayıp, maç başına 10 şut ve 3 isabetli şut atıp, 386 isabetli pas ve yüzde 79'luk pas başarı yüzdesine ulaşabilmişti.
  1. 01.06.2019
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