Şenol Güneş Lucescu'yu solladı
Şenol Güneş yönetiminde 3’te 3 yapan ay-yıldızlı ekip, hem hücumda hem de savunmada gösterdikleri performansla Mircea Lucescu’lu karnelerinin üzerine çıkmayı başardı...
- 01.06.2019
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? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!
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Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
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