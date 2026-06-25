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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

Galatasaray'da yerli operasyonu hız kazandı! Okan Buruk'un çok istediği üç genç milli yıldız için düğmeye basılırken, Dünya Kupası sonrası kritik adımlar atılacak. İşte sarı kırmızılıların 14+4 kuralına uygun gençlik planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10+4 kuralını ön planda tutuyor.

Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

Bu doğrultuda yerli ve genç yıldızlara yönelmek isteyen sarı-kırmızılı takımın listesinde üç isim bulunuyor.

Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

Aslan; Porto'dan 21 yaşındaki forvet Deniz Gül, Eintracht Frankfurt'ta oynayan 20 yaşındaki 10 numara Can Uzun ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den 20 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'i listesinde ilk sıralarda tutuyor.

Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

TEMASLAR HIZLANACAK
Teknik Direktör Okan Buruk'un çok beğendiği üç futbolcu için çalışmalar başladı.

Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

Bir süredir Can Uzun için kulübü Eintracht Frankfurt'la temaslar kuran Galatasaray yönetimi, görüşmelerini hızlandırdı.

Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

Forvet hattı için de Deniz Gül'ü göz önünde tutan sarı-kırmızılılar, Porto'ya teklifini sunacak. Geçen sezon Fenerbahçe'den Al Hilal'de giden genç stoper Yusuf Akçiçek de önemli bir alternatif olacak.

Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Can Uzun ve Deniz Gül için Dünya Kupası bekleniyor.

Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

A Milli Takımımız'ın yarın sabaha karşı TSİ 05.00'te ABD ile oynayacağı kupadaki son maçından sonra transfer girişimleri hızlanacak. Sarı- kırmızılılar, kupa dönüşünde Can Uzun ile Deniz Gül için temasları sıklaştıracak.

Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

10+4 KURALINA UYGUN
Galatasaray'ın, transfer listesinde ön sıralarda bulunan Can Uzun, Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takımımız'da forma giyiyor.

Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca

Teknik Direktör Okan Buruk hem 10+4 yabancı kuralı hem de üç ismin de gelecek vaat etmesi nedeniyle bu transferleri çok istiyor. Üç genç yıldızın da kulübe uzun yıllar katkı sağlayabileceği vurgulanıyor.

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