Galatasaray'dan transferde gençlik harekatı! 3 milli yıldıza kanca
Galatasaray'da yerli operasyonu hız kazandı! Okan Buruk'un çok istediği üç genç milli yıldız için düğmeye basılırken, Dünya Kupası sonrası kritik adımlar atılacak. İşte sarı kırmızılıların 14+4 kuralına uygun gençlik planı... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 06:50
TEMASLAR HIZLANACAK
Teknik Direktör Okan Buruk'un çok beğendiği üç futbolcu için çalışmalar başladı.
Bir süredir Can Uzun için kulübü Eintracht Frankfurt'la temaslar kuran Galatasaray yönetimi, görüşmelerini hızlandırdı.
Forvet hattı için de Deniz Gül'ü göz önünde tutan sarı-kırmızılılar, Porto'ya teklifini sunacak. Geçen sezon Fenerbahçe'den Al Hilal'de giden genç stoper Yusuf Akçiçek de önemli bir alternatif olacak.
DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Can Uzun ve Deniz Gül için Dünya Kupası bekleniyor.
A Milli Takımımız'ın yarın sabaha karşı TSİ 05.00'te ABD ile oynayacağı kupadaki son maçından sonra transfer girişimleri hızlanacak. Sarı- kırmızılılar, kupa dönüşünde Can Uzun ile Deniz Gül için temasları sıklaştıracak.
10+4 KURALINA UYGUN
Galatasaray'ın, transfer listesinde ön sıralarda bulunan Can Uzun, Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takımımız'da forma giyiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk hem 10+4 yabancı kuralı hem de üç ismin de gelecek vaat etmesi nedeniyle bu transferleri çok istiyor. Üç genç yıldızın da kulübe uzun yıllar katkı sağlayabileceği vurgulanıyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.