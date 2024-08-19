Truva filmi hangi yıl çekildi? | Truva (Troy) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Konusunu mitolojik destandan alan Truva filmi, Wolfgang Petersen yönetmenliğinde çekildi. Oyuncu şöleninin yaşandığı film ile ilgili Truva (Troy) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Truva filmi hangi yıl çekildi? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

TRUVA (TROY) KONUSU NEDİR?

Eski Yunan'da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda iki ülke arasında savaş çıkmıştır. Helena'nın kocası Kral Menelaus çok kızmıştır. İntikam almak isteyen Menelaus, kardeşi Mikene Kralı Agamemnon'un da yardımıyla Truva'ya savaş açar. Agamemnon'un asıl amacı Ege denizini ele geçirmektir. Fakat Truva kolay lokma değildir.

Tarih boyunca hiçbir ordu Truva duvarlarını aşamamıştır. Truva kralı Priam ve Prens Hector şehrin korumak için her şeyi yaparlar. Truva savaşının anahtarı ise efsanevi savaşçı Achilles (Aşil) dir. Achilles (Aşil), kimseden emir almadığı gibi, sadece kendi onuru için savaşmaktadır. Savaşa katılmasındaki tek sebep adını tarihe yazdırmaktır.

TRUVA FİLMİ OYUNCULARI