Haberler Magazin SURVIVOR ALL STAR 2024 YARIŞMACILARI! İşte Survivor All Star mavi ve kırmızı takım kadrosu (RESİMLİ)

SURVIVOR ALL STAR 2024 YARIŞMACILARI! İşte Survivor All Star mavi ve kırmızı takım kadrosu (RESİMLİ)

Survivor All Star 2024 için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takıdan oluşan kadroların geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından takımlar netik kazandı. All Star konseptiyle geçmiş senelerdeki şampiyonları yeniden ekrana döndüren Survivor'da yarışmacılar, önce kadınlar ve erkekler, ardından da kırmızı ve mavi takım olarak ayrılacak. İşte Survivor All Star 2024 yarışmacıları ve mavi, kırmızı takım kadrosu...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 13:21
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SURVIVOR ALL STAR 2024 YARIŞMACILARI! İşte Survivor All Star mavi ve kırmızı takım kadrosu (RESİMLİ)

SURVIVOR ALL STAR 2024 YARIŞMACILARI | Survivor'ın yeni sezonunda yine heyecan dolu bölümler, izleyicilerini bekliyor. Ekranların en çok izlenen yarışam programlarından Survivor, 2024 yılında şampiyonları birbiriyle yarıştıracak. All Star kadrosuyla ekranlara dönen Survivor'da takımların netleşmesiyle takımların nasıl olacağı ve kadroda yer alan isimler merak ediliyor. İşte 2024 Survivor All Star mavi ve kırmızı takım kadrosu...

SURVIVOR ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU (RESİMLİ)

💥MAVİ TAKIM (KADINLAR)

Nefise Karatay 👆

NEFİSE KARATAY KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Seda Ocak 👆

SEDA OCAK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Begüm Yücetan 👆

BEGÜM YÜCETAN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Sahra Işık 👆

SAHRA IŞIK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Seda Aktuğlu 👆

SEDA AKTUĞLU KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Damla Can👆

DAMLA CAN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

💥KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

Pınar Saka👆

PINAR SAKA KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Merve Aydın👆

MERVE AYDIN KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Nagihan Karadere👆

NAGİHAN KARADERE KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Gizem Memiç👆

GİZEM MEMİÇ KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Aleyna Kalaycıoğlu👆

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

Berna Canbeldek👆

BERNA CANBELDEK KİMDİR? Kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN

💥MAVİ TAKIM (ERKEKLER)

Hakan Hatipoğlu👆

Yiğit Poyraz👆

Yasin Obuz👆

Özgür Tetik👆

Yunus Emre👆

Ogeday Girişken👆

💥KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

Doğukan Manço👆

Furkan Kızılay👆

Ersin Korkut👆

Sercan Yıldırım👆

Turabi👆

Bozok Gören👆

Nihat Altınkaya👆

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