Haberler Kimdir SURVIVOR TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR? Survivor All Star 2024 Turabi Çamkıran nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVIVOR TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR? Survivor All Star 2024 Turabi Çamkıran nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor All Star 2024'ün kadrosunda en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Turabi Çamkıran oldu. Kırmızı ve mavi takımın yanı sıra Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılan Survivor'da, geçtiğimiz senelerde şampiyonlar listesine adını yazdıran Turabi Çamkıran'ın hayatı merak ediliyor. Peki Survivor Turabi kimdir? Survivor All Star 2024 Turabi Çamkıran kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:51 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 15:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVIVOR TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR? Survivor All Star 2024 Turabi Çamkıran nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVIVOR TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Turabi Çamkıran kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor All Star 2024 Turabi Çamkıran kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR NERELİ?

Turabi Çamkıran 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem güzelliğiyle büyüledi! "Maviş gözleri aileden miras"
MHP lideri Bahçeli il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor!
Kartal motivasyon aşılıyor! "En büyük kozum olacaksın"
Beşiktaş'ın eski yıldızı Fener'e!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR BOZOK GÖREN KİMDİR?
SURVIVOR DOĞUKAN MANÇO KİMDİR? Survivor All Star 2024 Doğukan Manço kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
Tarım Kredi Yılbaşı İndirimi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti! Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti! 14:37
Fırtına İstanbulspor maçına hazırlanıyor Fırtına İstanbulspor maçına hazırlanıyor 14:31
Ç. Rizespor'da Pendikspor mesaisi! Ç. Rizespor'da Pendikspor mesaisi! 14:16
G.Saray'da 500 milyonluk hüsran! G.Saray'da 500 milyonluk hüsran! 14:13
Kulüp başkanlarından Meler'e ziyaret! Kulüp başkanlarından Meler'e ziyaret! 14:00
Uçar'dan F.Bahçe maçı öncesi iddialı sözler! Uçar'dan F.Bahçe maçı öncesi iddialı sözler! 13:56
Daha Eski
Kocaelispor'un acı günü Kocaelispor'un acı günü 13:02
Kartal motivasyon aşılıyor! "En büyük kozum olacaksın" Kartal motivasyon aşılıyor! "En büyük kozum olacaksın" 12:31
Beşiktaş'ın eski yıldızı Fener'e! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fener'e! 12:19
Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! Beşiktaş'tan İspanyol teknik adama teklif! 11:49
Başkan Arat'tan kadro dışı açıklaması! Başkan Arat'tan kadro dışı açıklaması! 11:30
Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması! Yeni sözleşme... Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması! Yeni sözleşme... 11:17