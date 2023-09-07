NİHAT ALTINKAYA KİMDİR? | Survivor Nihat nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi, burcu, boyu, kilosu..

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR? | Survivor 2024 All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonda Survivor'da yarışacak ilk ismin eski şampiyonlardan Nihat Altınkaya olduğunu duyurdu. Bu bilginin ardından Survivor seyircileri, 2012 yılının şampiyonu Altınkaya hakkında 'Nihat Altınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi, burcu, boyu, kilosu kaç?' sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübünde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul'da yaşamaktadır.

İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi "Gökçe Doruk Erten" sayesinde Funda Arar'ın ''Özledim'' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır. Sanatçı "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Kağan Erturan'ın ilk uzun metraj filmi olan En Mutlu Olduğum Yer filminde Ezgi Asaroğlu ile başrolü paylaşmıştır.

NİHAT ALTINKAYA EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU KAÇ?

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Nihat Altınkaya, 1,88 metre boyunda, 82 kg ağırlığında ve Terazi burcudur.