Haberler Kimdir NİHAT ALTINKAYA KİMDİR? | Survivor Nihat nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi, burcu, boyu, kilosu..

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR? | Survivor Nihat nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi, burcu, boyu, kilosu..

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor All Star'da 2024 heyecanı başladı. Acun Ilıcalı'nın, programın ilk yarışmacısını açıklamasıyla Survivor seyircileri arama motorlaırında 'Nihat Altınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi, burcu, boyu, kilosu.. ' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 14:01
NİHAT ALTINKAYA KİMDİR? | Survivor Nihat nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi, burcu, boyu, kilosu..

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR? | Survivor 2024 All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonda Survivor'da yarışacak ilk ismin eski şampiyonlardan Nihat Altınkaya olduğunu duyurdu. Bu bilginin ardından Survivor seyircileri, 2012 yılının şampiyonu Altınkaya hakkında 'Nihat Altınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi, burcu, boyu, kilosu kaç?' sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübünde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul'da yaşamaktadır.

İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi "Gökçe Doruk Erten" sayesinde Funda Arar'ın ''Özledim'' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır. Sanatçı "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Kağan Erturan'ın ilk uzun metraj filmi olan En Mutlu Olduğum Yer filminde Ezgi Asaroğlu ile başrolü paylaşmıştır.

NİHAT ALTINKAYA EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU KAÇ?

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Nihat Altınkaya, 1,88 metre boyunda, 82 kg ağırlığında ve Terazi burcudur.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk için olay iddia! Galatasaray'da flaş gelişme...
Dünyanın gözü OVP'de! Financial Times: Türkiye'ye yatırımcı akını var
Yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak?
Cimbom'dan Paris çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nagihan Karadere kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022
Aybüke Pusat kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, burcu, boyu ve kilosu...
Tavuklu Beğendi tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM! - Emeklilere zam ve ikramiye...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadınlar EuroBasket 2025'e 4 ülke ev sahipliği yapacak! Kadınlar EuroBasket 2025'e 4 ülke ev sahipliği yapacak! 13:32
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve Barcelona... Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve Barcelona... 13:22
Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! 12:48
Ersun Yanal'dan Kuntz açıklaması! Ersun Yanal'dan Kuntz açıklaması! 12:46
Boey hayalindeki transferi açıkladı! Boey hayalindeki transferi açıkladı! 12:46
TFF'ye bildirildi! Sözleşmesi feshedildi TFF'ye bildirildi! Sözleşmesi feshedildi 12:31
Daha Eski
Yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak? Yabancı bilmecesi! Kimin sözleşmesi askıya alınacak? 12:26
TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:07
F.Bahçe'den Crespo'ya yeni teklif! F.Bahçe'den Crespo'ya yeni teklif! 12:07
F.Bahçe'den Nsoki harekatı! Teklif ortaya çıktı F.Bahçe'den Nsoki harekatı! Teklif ortaya çıktı 11:56
G.Saray'dan yerli operasyonu! 3 isimden biri... G.Saray'dan yerli operasyonu! 3 isimden biri... 11:16
Kartal'dan tam not aldı! Takımda kaldı Kartal'dan tam not aldı! Takımda kaldı 10:53