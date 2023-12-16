Haberler Kimdir SURVIVOR BOZOK GÖREN KİMDİR? Survivor All Star 2024 Bozok Gören kaç yaşında, nereli, evli mi?

SURVIVOR BOZOK GÖREN KİMDİR? Survivor All Star 2024 Bozok Gören kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor All Star 2024'ün kadrosunda en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Bozok Gören oldu. Kırmızı ve mavi takımın yanı sıra Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılan Survivor'da, geçtiğimiz senelerde şampiyonlar listesine adını yazdıran Bozok Gören'in hayatı merak ediliyor. Peki Survivor Bozok Gören kimdir? Survivor All Star 2024 Bozok Gören kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:37
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SURVIVOR BOZOK GÖREN KİMDİR? Survivor All Star 2024 Bozok Gören kaç yaşında, nereli, evli mi?

SURVIVOR BOZOK GÖREN KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Bozok Gören, kadroda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Bozok Gören kimdir? Survivor 2024 All Star Bozok Gören kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

BOZOK GÖREN KİMDİR?

Bozok Gören, 5 ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Ankaralı'dır. Eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir.

2000 yılında Neşe Erberk ajansında mankenlik yapmaya başlamıştır.rıdır. Bozok Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.

SURVIVOR BOZOK EVLİ Mİ?

Mankenlik yaptığı yıllarda adı manken Çağla Şikel'le birlikte anıldı, daha sonra 2002 yılında mankenliği bırakarak Amerika New York'ta yaşamaya başlamış, orada Mahattan'da bir bar restoran açarak işletmesini de kendisi yapmıştır.

2012'de Türkiye'ye dönerek Çeşme Alaçatı'ya yerleşmiş ve aynı yıl içinde, New York'taki kendi barında tanıştığı Amy ile evlenmiştir. Çeşme Alaçatı'da Bozok ve Amy Gören çifti birlikte bir restoranı işletmektedir. Survivor Bozok Gören bir kız çocuğu babasıdır.

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