SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 20 Haziran 2022 Survivor 2. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Merakla beklenen 2. dokunulmazlık oyunu 20 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçecek yarışmada heyecan doruğa çıktı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan isim Ayşe oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Ayşe'nin tercihi sonrası Nisa oldu.