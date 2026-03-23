Samsun'da çifte hedef

Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan ve son 16 turuna yükselen Samsunspor'da gözler Süper Lig ve Türkiye Kupası'na çevrildi. Süper Lig'de bir maçı eksik olan ve 35 puanla 7. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi ilk 5 sıraya gözünü dikmiş durumda.

Teknik Direktör Thorsten Fink, ligde en iyi sonucu almaya çalışacaklarını söyledi. Alman hoca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk alarak hem ilk sezonunu kupayla kapatmak hem de yeniden Avrupa kupalarına katılma şansını yakalamak istiyor.