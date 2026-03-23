Konyaspor'da Palut farkı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Trendyol Süper Lig'de İlhan Palut yönetiminde çıkışa geçen Konyaspor, son 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Küme düşme hattından uzaklaşan yeşil-beyazlılar, flaş sonuçlara imza attı. İç sahada Galatasaray'ı yenen ve son 8 maçı kaybetmeyen Konyaspor, 30 puanla 12. sırada bulunuyor.