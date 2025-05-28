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Haberler Konferans Ligi Final günü

Final günü

Real Betis ile Chelsea, Konferans Ligi finalinde bugün TSİ 22.00’de Polonya’da karşılaşacak. Dev maç TRT 1’den naklen yayınlanacak

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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Final günü

Real Betis ile Chelsea, Konferans Ligi tarihindeki dördüncü finalde bugün karşılaşacak. Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda oynanacak final, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. UEFA tarafından ilk olarak 2021-2022'de düzenlenen organizasyonda İtalya'nın Roma ve Hollanda'nın Feyenoord ekipleri kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, finali 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

REKOR PEŞİNDE

Chelsea'nin kulüp tarihinde 8 Avrupa kupası bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve Kupa Galipleri Kupası'nda ikişer kez mutlu sona ulaşan maviler, kupayı müzesine götürmesi durumunda UEFA'nın organize ettiği 5 büyük kupayı kazanma başarısı gösteren tek takım olacak. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselen Real Betis ise Chelsea karşısında Avrupa'daki ilk kupasını kazanmayı hedefliyor.

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