Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor'a 17 maçta 42 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıktı!

Kayserispor, Süper Lig’in ilk yarısında 17 maçta 42 sarı ve 2 kırmızı kart görerek ligin en fazla kart gören takımlarından biri oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:46
Kayserispor'a 17 maçta 42 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıktı!

Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 42 sarı kart görürken, 2 kez de kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de ilk yarıyı geride bırakan Kayserispor, sahadaki mücadeleci kimliğiyle birlikte disiplin istatistikleriyle de dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında oynadığı 17 karşılaşmada toplam 42 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü. Bu istatistikle Gaziantep FK ve Rizespor'dan sonra en fazla kart gören takım olan Kayserispor'da Furkan Soyalp, Lionel Carole, Miguel Cardoso ve Ramazan Civelek 4'er sarı kart gördü. Opoku, Abdulsamet, Dorukhan, Bennaser 3'er kez, Mendes, Bilal Bayezit, Onugkha, Gökhan Sazdağı 2'şer kez, Benes, Eray Özbek, Carlos Mane, Jung, Tuci, Hosseini ise 1'er kez sarı kart gördüler.

Kayserispor'da kırmızı kart gören isimler de Joao Mendes ile Benes oldu.

