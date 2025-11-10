CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Onugkha'dan duble

Onugkha'dan duble

Kayserispor'u oyunda tutuna isim golcüsü German Onugkha oldu. 29 yaşındaki başarılı futbolcu attığı iki şık golle sarı-kırmızılı ekibin umutlarını hep diri tuttu. 53 ve 74'te yaptığı düzgün vuruşlarla kaleci Ederson'u avlayan Onugkha, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e yükseltmiş oldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Onugkha'dan duble
Kayserispor'u oyunda tutuna isim golcüsü German Onugkha oldu. 29 yaşındaki başarılı futbolcu attığı iki şık golle sarı-kırmızılı ekibin umutlarını hep diri tuttu. 53 ve 74'te yaptığı düzgün vuruşlarla kaleci Ederson'u avlayan Onugkha, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e yükseltmiş oldu.
