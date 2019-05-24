Jean Armel Kana Bıyık Kayseri’den ayrıldı
24 Mayıs 2019, Cuma
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Jean ’den ayrıldı

Jean Armel Kana Bıyık Kayseri’den ayrıldı

’da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kamerunlu oyuncu Jean ’den ayrıldı.

'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kamerunlu oyuncu Jean 'den ayrıldı.
ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ilk ayrılık.

3 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı giyen savunma oyuncusu sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takımdan ayrıldı.
Jean Armel Kana Bıyık'a hem Avrupa'dan hem de 'den birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Kana'nın hangi takıma gideceği ise merak konusu.

Kana Bıyık yaptığı açıklamada, " Hayatta sık sık kararlar almaya ve bazıları basit değildir. Aylar süren uzun düşünmenin ardından Kayserispor'dan ayrılmaya karar verdim. 3 sezon boyunca bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok iyi karşılandım ve 'de gerçekten harika zamanlar geçirdim. Gelecek için en iyi şekilde başarı elde ettim" diye konuştu.

Jean Armel Kana Bıyık, 3 sezon boyunca İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligde 85 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist yaparken, Türkiye Kupasında ise 7 maçta forma giydi. Sarı-Kırmızılı formayı 92 kez giydi.

  1. 24.05.2019
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