İstikbal Mobilya Kayserispor'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kamerunlu oyuncu Jean Armel Kana Bıyık Kayseri'den ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ilk ayrılık.



3 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı giyen savunma oyuncusu sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takımdan ayrıldı.

Jean Armel Kana Bıyık'a hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Kana'nın hangi takıma gideceği ise merak konusu.



Kana Bıyık yaptığı açıklamada, " Hayatta sık sık kararlar almaya ve bazıları basit değildir. Aylar süren uzun düşünmenin ardından Kayserispor'dan ayrılmaya karar verdim. 3 sezon boyunca bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok iyi karşılandım ve Kayseri'de gerçekten harika zamanlar geçirdim. Gelecek için en iyi şekilde başarı elde ettim" diye konuştu.



Jean Armel Kana Bıyık, 3 sezon boyunca İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligde 85 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist yaparken, Türkiye Kupasında ise 7 maçta forma giydi. Sarı-Kırmızılı formayı 92 kez giydi.