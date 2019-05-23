Atletico'lu yıldız Süper Lig'de!
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karışalacak olan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir takımda kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu Bernard Mensah'ın bonservisi için Atletico Madrid ile anlaştıklarını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken sahasında oynayacağı BB.Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 puan parolasıyla sahaya çıkarken kulüp Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Ayrıca Erol Bedir yaptığı açıklamada Mensah için yapılan görüşmelerde hem kulüple hem de oyuncuyla ciddi bir ilerleme kaydettik. Atletico Madrid ile yapaılan bonservis görüşmelerinde olumlu sonuçlar aldık. Detayları görüşüyoruz şeklinde konuştu...
MENSAH'IN BONSERVİSİ ALINDI
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Önümüzdeki sezon içinde birlikte çalışma konusunda teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardık. Sayın Hikmet Karaman'dan transfer konusunda gerekli rapor alınmış ve çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmesi biten ve uzatmak istediğimiz oyuncularla gerekli görüşmeler sürmektedir. Ayrıntılar, hafta sonu oynayacağımız maçtan sonra kamuoyuyla paylaşılacak ve ilerlemeler konusunda bilgi verilecektir" dedi.
Başkan Erol Bedir, Bernard Mensah'ın transferi ile ilgili olarak da, "Ciddi bir ilerleme sağlanmış, hem kendisiyle mutabık kalınmış hem de kulübü Atletico Madrid ile bonservis görüşmeleri olumlu sonuçlanmış olup, detaylar görüşülmektedir" açıklaması yaptı.
- 23.05.2019
- Güncelleme: 23.05.2019 16:34
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